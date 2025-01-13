Ярмолюк против Сити и Ливерпуля, битвы лидеров в Серии А. Расписание футбола на 13 – 19 января

График топ-матчей

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Поединков будет много, найдется немало интересных вывесок. Сложные вызовы предстоят "Брентфорду" Егора Ярмолюка: если с "Манчестер Сити" сегодня еще можно бороться, то "Ливерпуль" прет со страшной силой.

Также "Борнмут" Забарного встретится с "Челси", на Апеннинах будет сразу несколько топ-матчей: сперва "Ювентус" отправится в гости к "Аталанте", а затем дома в Турине коллектив Мотты примет "Милан".

Да и это еще далеко не все – как в Италии, так и в Англии, к примеру. Как насчет дерби Северного Лондона? Поехали, для вас все самое отборное, футбольное и классное – в нашем традиционном материале.

Понедельник, 13 января

В Италии крепкий претендент на зону еврокубков приедет в гости к откровенному аутсайдеру Серии А. В Испании же крепкий претендент на еврокубковою зону пожалует к середняку турнирной таблицы Примеры.

21:45. "Монца" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Вильярреал". Примера. Megogo

Вторник, 14 января

Непривычно много матчей как для вторника. Бундеслига, Серия А, АПЛ и даже немного Кубков. Ярмолюк ждет в гости "Манчестер Сити", Забарный отправится на "Бридж", у "Ювентуса" ожидается непростой выезд в Бергамо, а скромный португальский андердог готовится принять у себя дома Трубина и партнеров украинца по "Бенфике".

19:30. "Хольштайн Киль" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Комо" – "Милан". Серия А. Megogo

21:30. "Брентфорд" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

21:30. "Вест Хэм" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

21:30. "Челси" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

21:30. "Айнтрахт" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Байер" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Вольфсбург" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Аталанта" – "Ювентус". Серия А. Megogo

21:45. "Реймс" – "Монако". Кубок Франции. Megogo

22:00. "Ноттингем Форест" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

22:10. "Марсель" – "Лилль". Кубок Франции. Megogo

22:15. "СК Фаренсе" – "Бенфика". Кубок Португалии. Megogo

Среда, 15 января

Казалось бы, опять много матчей – еврокубки, что ли? Ан нет, снова клубы топ-5 чемпионатов спешат втиснуть в календарь локальные туры и плей-офф кубковых соревнований. Не пропустите поединки с участием "Баварии", "Интера" и "Эвертона" Виталия Миколенко. Ну а особое внимание – к дерби Северного Лондона и битве "Барсы" с "Бетисом".

19:00. "Бургон" – "Лион". Кубок Франции. Megogo

19:30. "Таон" – "Страсбур". Кубок Франции. Megogo

19:30. "Труа" – "Ренн". Кубок Франции. Megogo

19:30. "Бохум" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Унион Берлин" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Бавария" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Вердер" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Штутгарт" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

21:30. "Эвертон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

21:30. "Лестер" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

21:30. "Ньюкасл" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Интер" – "Болонья". Серия А. Megogo

22:00. "Арсенал" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Эспали" – "ПСЖ". Кубок Франции. Megogo

22:00. "Барселона" – "Бетис". Кубок Испании. Megogo

22:30. "Эльче" – "Атлетико". Кубок Испании. Megogo

Четверг, 16 января

Тут уже намного меньше матчей, два в АПЛ и три в Кубке Испании. Есть ли шанс увидеть в воротах мадридского "Реала" Андрея Лунина?

20:30. "Атлетик" – "Осасуна". Кубок Испании. Megogo

20:30. "Реал Сосьедад" – "Райо Вальекано". Кубок Испании. Megogo

21:30. "Ипсвич Таун" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

22:30. "Реал" – "Сельта Виго". Кубок Испании. Megogo

Пятница, 17 января

"Рома" Артема Довбика ждет в гости "Дженоа" Руслана Малиновского. Хавбек "грифонов" еще только восстанавливается после тяжелой травмы, поэтому украинское дерби на полях Италии пока откладывается. А еще снова в деле "Бенфика" Трубина, у "орлов" непростой график.

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20:00. "Монпелье" – "Монако". Лига 1. Megogo

21:30. "Айнтрахт" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Рома" – "Дженоа". Серия А. Megogo

22:00. "Лилль" – "Ницца". Лига 1. Megogo

22:00. "Эспаньол" – "Реал Вальядолид". Примера. Megogo

22:15. "Бенфика" – "Фамаликан". Примейра. Megogo

Суббота, 18 января

Забарный сыграет на поле "Сент-Джеймс Парк", Цыганков на "Монтиливи" сразится с "Севильей", лидер АПЛ "Ливерпуль" приедет к "Брентфорду" Ярмолюка. Возможно, Зинченко получит игровые минуты в матче с "Астон Виллой"? Ну, а в Италии новый тренер "Милана" Сержиу Консейсау вновь пересечется со своим сыном, вингером "Ювентуса" Франсишку. Также в Серии А встретятся лидеры турнирной таблицы, "Наполи" и "Аталанта". А в Испании у "Барселоны" будет свой "холодный вечер в Стоке", а именно выезд к традиционно неуступчивому и грубому "Хетафе" Бордоласа.

14:30. "Ньюкасл" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Жирона" – "Севилья". Примера. Megogo

16:00. "Болонья" – "Монца". Серия А. Megogo

16:30. "Хайденхайм" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бавария" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хольштайн Киль" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Штутгарт" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бохум" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Лестер" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вест Хэм" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Леганес" – "Атлетико". Примера. Megogo

18:00. "Ланс" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

19:00. "Ювентус" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Байер" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Бетис" – "Алавес". Примера. Megogo

19:30. "Арсенал" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Ренн" – "Брест". Лига 1. Megogo

21:45. "Аталанта" – "Наполи". Серия А. Megogo

22:00. "Хетафе" – "Барселона". Примера. Megogo

22:00. "Лион" – "Тулуза". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 19 января

Анже Постекоглу однозначно желает забрать очки из крепости Миколенко и "Эвертона", а именно "Гудисон Парк". "Реал" даже не рассматривает никакого другого результата в матче с "Лас-Пальмасом", кроме как победы. То же самое можно было бы с уверенностью сказать по поводу "Манчестер Сити" в гостях у "Ипсвича", но тут прогнозы все еще стоит делать осторожно.

13:30. "Фиорентина" – "Торино". Серия А. Megogo

15:00. "Сельта" – "Атлетик". Примера. Megogo

16:00. "Кальяри" – "Лечче". Серия А. Megogo

16:00. "Парма" – "Венеция". Серия А. Megogo

16:00. "Эвертон" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Ноттингем Форест" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Сент-Этьен" – "Нант". Лига 1. Megogo

16:30. "Унион Берлин" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

17:15. "Реал" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

18:15. "Анже" – "Осер". Лига 1. Megogo

18:15. "Реймс" – "Гавр". Лига 1. Megogo

18:30. "Ипсвич Таун" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

18:30. "Вердер" – Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Верона" – "Лацио". Серия А. Megogo

19:30. "Осасуна" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

21:45. "Интер" – "Эмполи". Серия А. Megogo

21:45. "Марсель" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

22:00. "Валенсия" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo

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