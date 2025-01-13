Ярмолюк против Сити и Ливерпуля, битвы лидеров в Серии А. Расписание футбола на 13 – 19 января

Поединков будет много, найдется немало интересных вывесок. Сложные вызовы предстоят "Брентфорду" Егора Ярмолюка: если с "Манчестер Сити" сегодня еще можно бороться, то "Ливерпуль" прет со страшной силой.
Также "Борнмут" Забарного встретится с "Челси", на Апеннинах будет сразу несколько топ-матчей: сперва "Ювентус" отправится в гости к "Аталанте", а затем дома в Турине коллектив Мотты примет "Милан".
Да и это еще далеко не все – как в Италии, так и в Англии, к примеру. Как насчет дерби Северного Лондона? Поехали, для вас все самое отборное, футбольное и классное – в нашем традиционном материале.
Понедельник, 13 января
В Италии крепкий претендент на зону еврокубков приедет в гости к откровенному аутсайдеру Серии А. В Испании же крепкий претендент на еврокубковою зону пожалует к середняку турнирной таблицы Примеры.
Непривычно много матчей как для вторника. Бундеслига, Серия А, АПЛ и даже немного Кубков. Ярмолюк ждет в гости "Манчестер Сити", Забарный отправится на "Бридж", у "Ювентуса" ожидается непростой выезд в Бергамо, а скромный португальский андердог готовится принять у себя дома Трубина и партнеров украинца по "Бенфике".
22:15. "СК Фаренсе" – "Бенфика". Кубок Португалии. Megogo
Среда, 15 января
Казалось бы, опять много матчей – еврокубки, что ли? Ан нет, снова клубы топ-5 чемпионатов спешат втиснуть в календарь локальные туры и плей-офф кубковых соревнований. Не пропустите поединки с участием "Баварии", "Интера" и "Эвертона" Виталия Миколенко. Ну а особое внимание – к дерби Северного Лондона и битве "Барсы" с "Бетисом".
22:30. "Реал" – "Сельта Виго". Кубок Испании. Megogo
Пятница, 17 января
"Рома" Артема Довбика ждет в гости "Дженоа" Руслана Малиновского. Хавбек "грифонов" еще только восстанавливается после тяжелой травмы, поэтому украинское дерби на полях Италии пока откладывается. А еще снова в деле "Бенфика" Трубина, у "орлов" непростой график.
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Забарный сыграет на поле "Сент-Джеймс Парк", Цыганков на "Монтиливи" сразится с "Севильей", лидер АПЛ "Ливерпуль" приедет к "Брентфорду" Ярмолюка. Возможно, Зинченко получит игровые минуты в матче с "Астон Виллой"? Ну, а в Италии новый тренер "Милана" Сержиу Консейсау вновь пересечется со своим сыном, вингером "Ювентуса" Франсишку. Также в Серии А встретятся лидеры турнирной таблицы, "Наполи" и "Аталанта". А в Испании у "Барселоны" будет свой "холодный вечер в Стоке", а именно выезд к традиционно неуступчивому и грубому "Хетафе" Бордоласа.
Анже Постекоглу однозначно желает забрать очки из крепости Миколенко и "Эвертона", а именно "Гудисон Парк". "Реал" даже не рассматривает никакого другого результата в матче с "Лас-Пальмасом", кроме как победы. То же самое можно было бы с уверенностью сказать по поводу "Манчестер Сити" в гостях у "Ипсвича", но тут прогнозы все еще стоит делать осторожно.