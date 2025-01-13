Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Чемпион мира по версиям IBO, WBA, WBC и WBO Александр Усик провел встречу с известными боксерами.

Усик выполнил свое недавнее обещание перед Дереком Чисорой и посидел с ним в кафе. К британцу и украинцу присоединился и американский боксер Девин Хейни, который известный тем, что победил Василия Ломаченко в 2023 году. К встрече присоединился отец и по самовольству тренер Дэвина Билл Хейни.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua