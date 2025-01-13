Australian Open. Первая сенсация в мужском турнире: финалист турнира 2023 года не смог преодолеть первый круг

Греческий теннисист Стефанос Циципас покидает турнир в Мельбурне после первого круга



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Алекс Микельсен (США) – Стефанос Циципас (Греция, 11) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4

Алекс Микельсен второй раз сыграл против Стефаноса Циципаса и вновь его победил (в прошлом году американец был сильнее в их матче на турнире АТР 500 в Токио).

Стефанос Циципас, сыгравший в финале Открытого чемпионата Австралии в 2023 году, проиграл в первом круге этого турнира впервые с 2018 года, когда дебютировал на соревнованиях в Мельбурне. Греческий теннисист на втором “мэйджоре” подряд не смог выиграть свой стартовый поединок: на на US Open-2024 он также в четырех сетах проиграл австралийцу Танаси Коккинакису. В прошлом году он дошел в Мельбурне до четвертого круга.

20-летний американец одержал пятую победу в основной сетке “мэйджора” и второй год подряд преодолел стартовый раунд на Australian Open. Во втором круге Алекс Микельсен сыграет против победителя встречи Джеймс Маккаби (Австралия) – Мартин Ландалус (Испания).

btu.org.ua