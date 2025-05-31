Элина Свитолина – после выхода в четвертый круг Ролан Гаррос: “Поддержка трибун сегодня сыграла огромную роль. Это было невероятно!”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала флеш-интервью на корте после непростой победы над американкой Бернардой Перой в третьем круге Ролан Гаррос



О поддержке зрителей во время матча

“Поддержка трибун сегодня сыграла огромную роль. Это было невероятно. Спасибо вам! Это была очень тяжёлая битва, Бернарда сыграла отлично, заставила меня выложиться на максимум, было много сложных розыгрышей, тяжёлых геймов. Я очень довольна тем, что осталась стойкой и смогла выиграть этот матч в двух сетах. Это потрясающее чувство”.

О том, что выиграла второй матч подряд на корте Симон Матье

“Если честно, кажется, я ещё ни разу не проигрывала на этом корте. Это действительно особенное место для меня. Атмосфера здесь великолепная. Мне очень нравится, что зрители так близко, они отдают свою энергию, дают силы справляться с трудными моментами. Именно это помогло мне сегодня, и я очень довольна своей игрой”.

О подготовке к матчу 1/8 финала

“Сейчас мне нужно восстановиться, отдохнуть физически, немного отключиться, провести немного свободного времени вне тенниса. А потом снова на корт, готовиться к следующему серьёзному испытанию, которое ждёт меня, кажется, в воскресенье. Надеюсь снова увидеть всех вас там и разделить этот момент”.

В четвертом круге Ролан Гаррос Элина Свитолина сыграет против прошлогодней финалистки соревнований четвертой ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Подписывайтесь на наш Telegram канал – Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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