Янник Синнер – об изменении в отношении игроков к нему во время AO: “Мне казалось, что находиться в Туре с такой атмосферой – это уже слишком”

Первая ракетка мира дал интервью итальянской прессе по случаю основания собственного благотворительного фонда



Известно, что после победы на Australian Open итальянец достиг соглашения с антидопинговым агентством WADA о 3-месячной дисквалификации и, как ожидается, вернется в Тур на “Мастерсе” в Риме. Однако по его словам он сам задумывался о паузе в выступлениях на время рассмотрения дела, заявив, что «не чувствовал себя комфортно», поскольку игроки смотрели на него «по-другому» во время Открытого чемпионата Австралии.

«Я помню, что перед Australian Open я был не в очень счастливом состоянии, потому что все еще продолжалось это дело с допингом, – рассказал Синнер в интервью RAI. – Я не очень комфортно чувствовал себя в раздевалке, где я ел. Казалось, что некоторые игроки смотрели на меня по-другому, и мне это совсем не нравилось».

«Мне казалось, что находиться в туре с такой атмосферой – это уже слишком. Я всегда был тем, о ком шутили, кто заходил в раздевалку и мог пообщаться с любым. Но все стало иначе. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Я не чувствовал себя комфортно. И тогда я сказал, что, возможно, немного свободного времени после Австралии… В том смысле, что я сделаю небольшой перерыв и это пойдет мне на пользу».

btu.org.ua