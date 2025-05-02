Игрок сборной Украины: «Накрыли Румынию лавиной. Дальше матч с Польшей»

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Защитник сборной Украины по хоккею Филипп Пангелов-Юлдашев оценил победу над Румынией 4:0 в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A, а также предстоящую встречу с Польшей.

«На каждый матч выходим выигрывать, и тут все сложилось, когда забросили три шайбы быстро. Довели дело до конца достаточно спокойно. Лавиной наехали на них, готовились к этому».

«Хорошо, что все вышло. Дальше играем с Польшей. Они вылетели из элиты, это серьезный соперник, подготовка уже началась. Повышение в классе? Мы просто выходим на матч и пытаемся его выиграть», – сказал Пангелов-Юлдашев.

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет ключевой матч на турнире

sport.ua