ЛК. Бетис – Фиорентина 2:1. Кто на сколько наиграл, столько и забил

Лига конференций. 1/2 финала

01.05.2025. Бенито Вильямарин (Севилья)

Главный арбитр: М. Оливер (Англия)

Бетис – Фиорентина 2:1

"Бетис": Вьетес, Руибаль, Бартра, Натан, Перро, Джонни, Иско, Форнальс (Альтимира 78), Антони, Бакамбу, Эззальзули (Ло Чельсо 62)

"Фиорентина": де Хеа, Понгранчич, Комуццо, Раньери, Паризи (Фолоруншо 68), Мандрагора, Катальди (Адли 29), Фаджоли (Ричардсон 68), Госенс, Гудмундссон (Дзаньоло 84), Бельтран

Предупреждения: Бакамбу 6, Перро 73 – Паризи 64, Фолоруншо 73, Адли 84, Мандрагора 90+5

Голы: Эззальзули 6, Антони 64 – Раньери 73

"Бетис" и "Фиорентина“ в последнее время находятся в неплохой форме. Перед полуфиналом еврокубка это то, что надо.

Сложилось впечатление, что мы, возможно, увидим продолжение вчерашнего драйвового поединка "Барселоны" и "Интера". К этому побудил быстрый забитый мяч "Бетиса". Уже на 7-й минуте удалась великолепная атака. Прежде всего выделяем Бакамбу, который обыграл защитника, вбежал в площадку и прострелил на пустые ворота. Абде оставалось только оформить гол. Хотя, нападающий имел немного проблем. Дело в том, что он попал в перекладину, а от нее мяч упал на газон и вылетел из ворот. Пришлось подтверждать гол с помощью дополнительных технологий. Арбитры VAR сказали, что гол был, линия пересечена.

Несмотря на это, продолжения поединка Лиги чемпионов, который был вчера, не произошло. Команды перешли в обычный, спокойный режим. Время от времени моменты таки возникали. Хоть как-то не давали заснуть. Был шанс у Иско, когда бил в дальний угол. Свою возможность имел Мандрагора. Очень близко к цели после его удара головой, но мимо.

"Фиорентина" почти не обостряла. В принципе, равный первый тайм, однако именно "Бетис" в атакующем плане нравился больше. Не удивительно, что на перерыв команды ушли при счете 1:0.

На 49-й минуте мог делать 2:0 Марк Бартра. Мог, если бы ворота соперника защищал не де Хеа. Опытный кипер красиво засейвил удар головой. А вот 64-я минута принесла желаемое команде из Севильи. Дал о себе знать Антони. Ему удался великолепный выстрел из-за пределов площадки в левую девятку. Ну когда мастер выполняет, то что тут говорить.

Очень быстро хозяева могли закрывать этот матч. Если бы Форнальс реализовал убийственную возможность. Просто таки на ударной позиции он оказался. Мог расстреливать ворота, но нанес удар плохо, по центру, в руки де Хеа.

Между тем неожиданно один мяч отквитала "Фиорентина". Действительно неожиданно, ведь ей вообще ничего не удавалось создать стоящего у ворот соперника. Счастье улыбнулось, и Раньери нашел свободное пространство во владениях "Бетиса", использовал передачу Госенса и сделал то, что надо было.

xG нам говорит, что хозяева наиграли на показатель 2,00, а гости – на 1,05. Смотрим на счет – видим то же самое. 2:1 – справедливый результат, который отражает события на поле. Кто выйдет в финал решится через неделю в Италии.

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