Промоутер Усика: «Владимир Кличко действительно хочет это сделать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о легендарном украинском боксере Владимире Кличко.

«Владимир Кличко, которому сейчас 49 лет, думает над тем, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Он действительно серьезно об этом думает и хочет сделать», – сказал Красюк.

Джорджу Форману принадлежит рекорд хевивейта – он самый старый чемпион супертяжелого веса.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua