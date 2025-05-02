В Racing Bulls Лоусон работает с инженерами Цуноды

В прошлом сезоне Лиам Лоусон провёл шесть этапов в Racing Bulls, будучи напарником Юки Цуноды. В 2025-м новозеландец после двух гонок в Red Bull Racing вернулся в команду из Фаэнцы, заменив Цуноду, который пошёл на повышение.

В Майами Лиам рассказал, что теперь работает с бывшими инженерами Юки, а не с теми, с которыми работал в прошлом году.

Лиам Лоусон: «После возвращения я почувствовал, что всё несколько иначе, но поскольку всё это происходило после смены команды, я не особо придавал значение тому, на какой стороне боксов нахожусь.

Происходящее больше напоминало воссоединение с командой, с которой я уже работал раньше. Механики во многом те же, что здорово, но инженеры, с которыми я теперь работаю, другие. В любом случае, мы все очень хорошо работаем сообща. Вся информация доступна обоим гонщикам, и это правильно, поскольку для успеха в Формуле 1 обе стороны боксов должны работать вместе. У нас так это и происходит.

Так что после возвращения для меня лично мало, что изменилось. Но в этом большая заслуга команды, которая многое сделала для того, чтобы этот переход получился максимально плавным».

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