Ф2: На FIA Gala Бортолето получил больше всех наград

Похоже, что Габриэль Бортолето на вчерашней гала-церемонии FIA получил больше всех наград. Во-первых, это кубок за титул в Формуле 2, во-вторых, бразильца признали лучшим новичком года, а за это федерация вручает свой особый приз.

Но была и ещё одна награда, учреждённая французской компанией Mecachrome, которая производит 620-сильные двигатели V634 Turbo для команд молодёжной серии. И этот приз в виде художественно оформленного поршня от такого мотора, закреплённого на шатуне, тоже был вручён Габриэлю, гонщику молодёжной программы McLaren, который со следующего года будет выступать в Формуле 1 за Sauber.

Вот что пишет об этом пресс-служба серии: Бортолето стал первым гонщиком в истории Формулы 2, кто в воскресной гонке уик-энда смог победить после старта с последней позиции. Именно благодаря той удивительной победе в Монце он сначала вошёл в число претендентов на титул, а затем выиграл и чемпионат 2024 года.

На последнем стартовом ряду он тогда оказался из-за собственной ошибки в квалификации на классической итальянской трассе – его машину развернуло, и обе гонки уик-энда Габриэль начинал 22-м.

Но уже в субботнем спринте смог добраться до 8-го места, хотя пересёк линию финиша одновременно с Деннисом Хаугером, поэтому каждому из них досталось по половине очка. А на следующий день старт с далёкой позиции не помешал ему выиграть гонку – это стало возможно и за счёт собственных решительных действий, и благодаря чётко реализованной эффективной тактике.

Это была его вторая победа в сезоне, после чего он ещё не раз поднимался на подиум, хотя больше гонок не выигрывал. Набранных за сезон очков оказалось достаточно, чтобы одолеть всех соперников. Именно за тот результат, которого Бортолето вопреки всему добился 1 сентября в Монце, вчера ему достался приз Mecachrome «За выдающуюся победу».

«Очень приятно, что меня наградили за тот момент сезона, благодаря которому я могу гордится тем, чего добился в этом году, – сказал Габриэль на церемонии вручения наград, проходившей в Кигали, столице Руанды. – Я должен поблагодарить Mecachrome за этот приз и за эти два года, которые завершились завоеванием титулов в Ф3 и Ф2. Я невероятно рад быть здесь и в качестве чемпиона, и как гонщик, выигравший этот особый трофей».

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