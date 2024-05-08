Уилл Джозеф: Все в McLaren отлично справляются

Гоночный инженер Ландо Норриса Уилл Джозеф в эфире Sky Sports F1 комментировал победу в Майами…

Уилл Джозеф: «Перед стартом мы говорили, что нужно проехать максимально длинный отрезок и ждать, что случится. Когда у машины есть скорость, такая стратегия может сработать. И всё произошло в нужное время.

Первые несколько кругов после рестарта мы давали Ландо отрывы, потом увидели, что ему комфортно, и оставили его в покое. Он был очень хорош!

Все в McLaren отлично справляются со своей работой, команда сейчас очень сильна, Андреа Стелла – фантастический лидер. Всё, чего мы добиваемся на гоночной трассе, мы возвращаем на базу, действуем слаженно, только так можно добиться успеха. Спасибо всем за эту победу».

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