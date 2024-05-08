Судаков остается приоритетной целью Наполи в полузащите

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков остается приоритетной кандидатурой Наполи для усиления полузащиты летом.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб рассматривает и другие варианты обзора. на высокий спрос на украинского футболиста. Альтернативой Судакову является Марко Брешианини из Фрозиноне и Мануэль Угарте из ПСЖ.

Раньше сообщалось, что «горняки» хотят получить за продажу 21-летнего футболиста 70 млн евро.

Недавно Георгий подписал новое соглашение с Шахтером, которое рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне Судаков отыграл 33 матча за донецкий клуб во всех турнирах. На счету полузащитника — 9 голов и 6 ассистов.

Накануне сообщалось, что Челси провел переговоры с представителями футболиста.

champion.com.ua