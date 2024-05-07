Днепр-1 победил Кривбасс, Минай снова последний, провал МЮ. Главные новости за 6-е мая

А также успех Лиона и упущенная победа Наполи

Фото пресслужби ФК «Верес»

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за шестое мая

"Днепр-1" победил "Кривбасс" в матче чемпионата Украины

Важный и принципиальный матч состоялся в 27-м туре чемпионата Украины. "Днепр-1" принимал "Кривбасс". В поединке, который растянулся почти на четыре часа, победу одержала команда Юрия Максимова — 1:0. Таким образом, тренер днепрян сохранил свою должность и продолжил борьбу за высокие позиции.

"Минай" проиграл "Вересу" и опустился на последнее место

В рамках 27-го тура состоялась битва аутсайдеров. "Верес" принимал "Минай". Закарпатцы первыми открыли счет, но хозяева впоследствии перевернули игру и забили трижды. Очень важная победа для "Вереса". После финального свистка представители "Миная" сетовали на судейство, однако сомнений в закономерности победы не возникает. "Минай снова последний в таблице.

"Манчестер Юнайтед" крупно проиграл на поле "Кристал Пэлас"

Шокирующий результат для фанов МЮ. Их команда проиграла с крупным счетом на поле "Кристал Пэлас" — 4:0. Голы забивали Олисе (дважды), Матете и Митчел. После этого поражения МЮ остается на 8-й строчке, имея поровну очков с "Челси", но при этом гораздо худшую разницу забитых и пропущенных. "Кристал Пэлас" просто остается на 14-м месте.

"Лион" в зрелищном матче перестрелял Лилль в зрелищном матче

В чемпионате Франции состоялся интересный поединок между "Лионом" и "Лиллем". Счет матча — 4:в пользу "ткачей". Интересно, что три из четырех голов "Лион" забил уже после 80-й минуты. Болезненное поражение для команды Паулу Фонсеки.

"Наполи" упустил победу в матче Серии А

"Наполи" упустил победу в матче Серии А против "Удинезе". Чемпион 2022/23, который уже сложил свои полномочия, вел в счете, но пропустил на 90+2=ой минуте от Саксесса. "Наполи" пропускает в 16-ом матче подряд во всех турнирах, отстаёт от зоны Лиги Европы и хочет уже забыть об этом сезоне и перейти к лету. А "Удинезе" в двух очках позади 17-го места и борется, прибавляет в характере. Возможно, скоро и победит. Лишь бы не было бы поздно.

www.ua-football.com