ВИДЕО. Упал, встал, три нокдауна. Как Наоя Иноуэ нокаутировал Луиса Нери

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6 мая в Токио прошел яркий поединок. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ из Японии (26–0, 23 KO) встретился с обязательным претендентом Луисом Нери из Мексики (35–1, 27 KO).

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В первом раунде Луис Нери преподнес сенсацию и отправил грозного соперника в нокдаун. Однако Наоя Иноуэ сумел восстановиться после пропущенного удара и перехватить инициативу. Японский Монстр быстро отомстил сопернику за такую неожиданность.

Луис Нери падал во 2-м, 5-м и 6-м раундах, после чего рефери остановил поединок. Наоя Иноуэ из Японии перед родной публикой в Токио одержал 27-ю победу на профи-ринге (24 нокаутом) и защитил все свои пояса.

Заруба в Токио. Японец Наоя Иноуэ защитил абсолют, вырубив Луиса Нери

Наоя Иноуэ (Япония) – Луис Нери (Мексика) – KO 6/12

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