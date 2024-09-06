«Надеюсь, он это сделает!» Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я надеюсь, что Фьюри это сделает, я надеюсь, что Фьюри выиграет. Хотя Усик хороший боец, он это доказал. Хотел ли я бы после боя с Джошуа снова подраться с Усиком? Возможно, но я сконцентрирован на бою с Энтони», – сказал Дюбуа.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua