Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Эта встреча должна стать находкой для нейтрального болельщика. В этом сезоне команды уже дважды играли – в общей сложности было забито девять голов. Однако в обоих случаях победила "Барселона". Да еще и неделю назад со счетом 4:0, так что помочь "шмелям" пройти дальше имеют все высшие силы, которые только есть.
Ввиду этого статус поединка приобретает более товарищескую окраску. Но все еще есть надежда на голы. Ну не может "Боруссия" перед 80 тысячами болельщиков просто выйти и дальше играть ни во что, потому что они "горят" 0:4 по сумме двух матчей. Или все-таки может?
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Наблюдать за этим действом в прямом эфире можно на Megogo Футбол 2 на OTT-платформе MEGOGO.
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:4)
15 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляция матча
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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд – Барселона Смотреть трансляцию
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