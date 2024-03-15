Реал – против МанСити, Арсенал – против Баварии: определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Фото — твиттер УЕФА
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 .
Лондонский Арсенал, за который играет украинец Александр Зинченко, сыграет с мюнхенской Баварией. Первый матч «пушки» проведут на собственном поле. Мадридский Реал Андрея Лунина за выход в полуфинал сыграет против действующего обладателя Кубка – Манчестер Сити. Первая игра — в Мадриде.
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Пары 1/4 финала
- Арсенал Лондон (Англия) — Бавария Мюнхен (Германия)
- Атлетико Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)
- Реал Мадрид (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция) — Барселона (Испания)
Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля.
Полуфиналы
- Атлетико Мадрид (Испания)/Боруссия Дортмунд (Германия) — Пари Сен-Жермен (Франция)/Барселона (Испания)
- Арсенал Лондон (Англия)/Бавария Мюнхен (Германия) &mb; ; Реал Мадрид (Испания)/Манчестер Сити (Англия)
Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов УЕФА- 2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Чемпион провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.