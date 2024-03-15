Реал – против МанСити, Арсенал – против Баварии: определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Фото — твиттер УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 .

Лондонский Арсенал, за который играет украинец Александр Зинченко, сыграет с мюнхенской Баварией. Первый матч «пушки» проведут на собственном поле. Мадридский Реал Андрея Лунина за выход в полуфинал сыграет против действующего обладателя Кубка – Манчестер Сити. Первая игра — в Мадриде.

Пары 1/4 финала

Арсенал Лондон (Англия) — Бавария Мюнхен (Германия) Атлетико Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия) Реал Мадрид (Испания) — Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (Франция) — Барселона (Испания)

Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля.

Полуфиналы

Атлетико Мадрид (Испания)/Боруссия Дортмунд (Германия) — Пари Сен-Жермен (Франция)/Барселона (Испания) Арсенал Лондон (Англия)/Бавария Мюнхен (Германия) &mb; ; Реал Мадрид (Испания)/Манчестер Сити (Англия)

Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА- 2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Чемпион провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.

champion.com.ua