Выступая на прошлой неделе на мероприятии Bloomberg в Джидде, руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил, что стоимость команд Формулы 1 превысила миллиард фунтов и продолжает расти, благодаря работе Liberty Media…

Зак Браун: «Половина команд приносит прибыль. Пять лет назад такого не было. Сейчас в Liberty хотят защитить стоимость десяти существующих команд. До прихода Liberty команды разорялись, а сейчас стоит очередь из тех, кто хотел бы попасть в чемпионат, и владельцы коммерческих прав решают, кто и когда может прийти.

Если бы нам нужно было увеличить число этапов, я бы предложил провести гонки в Азии, Индии, Южной Африке. Это обеспечило бы нам глобальное присутствие».

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