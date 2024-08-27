Гэри Андерсон о сложностях Red Bull после ухода Ньюи

Гэри Андерсону, бывшему конструктору гоночных машин, а ныне эксперту издания The Race, представляется, что сложности Red Bull напрямую связаны с уходом Эдриана Ньюи и последствиями этого решения.

После двух лет доминирования в чемпионате, когда дела Red Bull Racing шли прекрасно, их ситуация в 2024 году всё больше напоминает своего рода кошмарный сон.

Разумеется, по любым меркам это по-прежнему очень сильная команда, но Mercedes и особенно McLaren демонстрируют впечатляющий прогресс, и борьбу за места на подиуме уже ведут как минимум шесть машин, а если в это число включить ещё и Ferrari, то вообще восемь.

Макс Ферстаппен не забыл, как надо выигрывать гонки, но и ему не под силу делать это каждый уик-энд, хотя он выжимает из своей машины такие результаты, о которых другие могут только мечтать.

В Зандфорте машины Red Bull Racing были в двух разных спецификациях, причём на RB20 Ферстаппена было установлено то же днище, что и в начале сезона, тогда как его напарник, Серхио Перес, использовал более позднюю версию.

Ни одна топ-команда не хочет столь явных публичных экспериментов, демонстрирующих степень её растерянности, связанной с выбором направления дальнейшего развития. Ещё недавно мы видели это на примере Mercedes, и команда из Брэкли по-прежнему выступает не очень стабильно – при всём её прогрессе.

По расчётам Red Bull, новое днище, с которым имел дело Перес, позволяет проходить круги примерно на две десятых быстрее. На чём основаны эти расчёты, не вполне ясно, но свой лучший круг в гонке Серхио проехал за 1’14,587 – это время он показал на 69-м круге. Ферстаппен лучшее время показал на 30 круге – 1’14,752.

Поскольку это было на 39 кругов раньше, а на каждом по мере расхода топлива машина становится примерно на 1,3 кг легче, то разница в весе составила порядка 52 кг, что в Зандфорте эквивалентно около 1,5 секунды.

Возникает вопрос: если Ферстаппен борется за победу в чемпионате, почему он захотел, чтобы на его машину поставили прежнюю, вроде бы менее эффективную версию днища? С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что положение дел в Red Bull действительно тревожное.

На новой версии днища верхняя поверхность намного более сложная и изобилует всяческими мелкими деталями – и это только то, что видно со стороны. Даже если по расчётам Red Bull такое днище позволяет ехать быстрее, ещё вопрос, обеспечивает ли оно стабильную прижимную силу…

Но как команда дошла до жизни такой? Как известно, обстановка в ней не самая спокойная – достаточно вспомнить многочисленные новости, связанные с «делом Хорнера», и публичные комментарии, которые делал Йос Ферстаппен. Кроме того, давно поговаривали, что Эдриан Ньюи тоже недоволен происходящим, и хотя слухи о его переходе к соперникам не раз опровергались, понятно, что дыма без огня не бывает.

В итоге в мае стало известно, что он всё-таки расстанется с командой, но логично предположить, что уже сейчас его влияние на процесс модернизации техники стало явно меньше. Даже если в Red Bull стараются подчеркнуть, что этот фактор не такой уж значительный.

Выводы можете делать сами. Конечно, успех – это всегда заслуга команды, а не одного конкретного человека, как и в случае неудачи ответственность тоже не лежит на каком-то одном специалисте. Но влияние Ньюи с его опытом, в том числе опытом исправления проблемных ситуаций, никогда не стоит недооценивать.

Одна из его сильных сторон состоит в умении находить способы повышения эффективности машины в рамках действующего технического регламента за счёт оптимального компромисса между разными инженерными решениями. Я на собственном опыте знаю, насколько это ценно.

Обычно в таких случаях помогает, если у конструктора есть возможность взглянуть на происходящее со стороны – это позволяет лучше во всём разобраться, чем если вы находитесь внутри ситуации и действуете, как пожарный на пожаре, когда некогда думать, а надо срочно принимать меры. Именно так работал Ньюи.

Но сейчас в команде нет человека, который взял бы на себя эту роль, поэтому не стоит удивляться, что у Red Bull такие сложности с выбором оптимального пути развития. А если при этом вы продолжаете ставить на машину новые детали, которые работают хуже старых, и пытаетесь быстро разобраться во всех нюансах, то это лишь усложняет дело.

Может быть, Red Bull пора сделать Эдриану Ньюи новое щедрое предложение и попытаться убедить его вернуться?..

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