Соперники для Ломаченко и Беринчика. С кем могут встретиться украинцы

Google. Ломаченко и Беринчик

Наиболее насыщенная украинскими чемпионскими именами в боксе категория на данный момент – легкая (до 61,2 кг). В 2024 году там появились сразу два чемпиона из Украины – Денис Беринчик и Василий Ломаченко. Первый получил титул чемпиона WBO, второй – титул чемпиона IBF.

Рассматриваем возможные противостояния украинских чемпионов и соперников, с которыми они могут встретиться в следующем поединке.

Василий Ломаченко, чемпион IBF в легком весе

Весной 2024 Василий Ломаченко вернул чемпионский титул. За год до этого он проиграл поединок за абсолютное чемпионство американцу Девину Хейни. Результат этого боя большинством фанатов признан как минимум спорным, но итог это не изменило.

Первый бой в Австралии для Ломаченко сложился идеально. Джордж Камбосос, как бы его ни пытались выставить едва ли не самой серьезной угрозой для Василия, оказался именно тем, кем он и является. Уровень Ломы оказался слишком высоким. В одиннадцатом раунде украинский боксер пробил оппоненту корпус и завершил противостояние досрочно.

Кто может стать его соперником в следующем бою?

Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Переговоры об этом бою велись как раз в последнее время. На самом деле, сейчас один из лучших периодов для такого боя со стороны Джервонты.

С одной стороны, Ломаченко все еще расценивают как реальную угрозу. Его досрочная победа над Камбососом удивила многих фанатов. С другой стороны, Василий уже явно тот, что не раньше. Когда-то Дэвис игнорировал наличие Ломы, но теперь готов к бою.

Однако переговоры сорвались. Как сообщает менеджер Ломаченко Эгис Климас, Василий передумал боксировать в 2024 году. Ему необходимы восстановление и отдых, а также найти мотивацию.

С одной стороны, это может быть игрой – Джервонта, возможно, предложил плохие условия. С другой стороны, это может быть правдой. Потому что после Камбососа Василий говорил, что вернулся только потому, что его просил об этом отец.

Кейшон Дэвис

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейшон Дэвис

Неожиданное имя, да. Но здесь нужно смотреть на рейтинг IBF. Вполне возможно, что Уильям Сепеда встретится с Шакуром Стивенсоном, воспользовавшись своим претендентским статусом. Или с Денисом Беринчиком – как говорил его промоутер Оскар Де Ла Хойя. Следующим идет как раз Кейшон Дэвис.

Реальность такого поединка зависит, прежде всего, от результата следующего поединка Дэвиса. В случае победы и при условии, что Сепеда проведет чемпионский бой, Кейшон может подняться вверх и добраться до статуса претендента на Лому.

Конечно, Дэвис еще не сделал достаточно для такого поединка. Василий далеко впереди в плане достижений. Но, чтобы вернуться после перерыва, команда Ломаченко может принять и такой бой. И не факт, что Кейшон станет простым оппонентом.

Денис Беринчик, чемпион WBO в легком весе

Беринчик наконец-то стал чемпионом мира весной 2024 года. Его бой против Эмануэля Наваррете – сложное испытание. И не столько в физическом, тактическом или техническом плане, сколько в психологическом.

Денис провел великолепные двенадцать раундов. Чисто визуально, выиграл большинство из них. Но при объявлении результатов не очень-то верил, что руку поднимут ему. Ведь все шоу было заточено под Наваррете, полный зал его фанатов. Победы Беринчика там не ожидали. К счастью, на этот раз странного судейства не произошло, и украинец по праву стал чемпионом.

Уильям Сепеда

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Сепеда

Мексиканец – претендент на все титулы, которые есть в легком весе. Своим уверенным боксом он достиг первой строчки рейтингов и теперь может выбирать, за каким чемпионом ему идти.

В первую очередь после недавней досрочной победы промоутер Сепеды Оскар Де Ла Хойя заговорил о Денисе Беринчике. Это и неудивительно. Украинец – яркий боксер, а его сейчас гарантированно видят самым слабым чемпионом на фоне Ломаченко, Джервонты и Шакура. Так ли это – покажет время.

В то же время Сепедой заинтересовался Шакур Стивенсон. Американец заявил, что готов биться против мексиканца, и после смены промоутера (Стивенсон ушел от Боба Арума) это возможно. Если сам Шакур и потенциально его промоутер Эдди Хирн захотят этого по-настоящему.

Рэймонд Мураталья

Getty Images/Global Images Ukraine. Рэймонд Мураталья

Начнём с того, что этот парень прозвучал в списке потенциальных оппонентов Беринчика. Этот список называл сам Денис после победы над Наваррете. Еще там были Кейшон Дэвис и Шакур Стивенсон.

Кейшон тоже может претендовать на украинца, но он не первый в очереди. Раньше идут Сепеда и Мураталья. А Шакур так вообще заинтересовался претендентами. И нет постоянного промоутера. Поэтому объединение возможно, но сейчас видится не слишком вероятным, потому что Беринчик все еще малоизвестен в США.

Поединок против Муратальи закроет этот вопрос. Рэймонд провел сложный бой против Тевина Фармера. Эксперты и фанаты сошлись как минимум на том, что Мураталья мог бы и проиграть. А как максимум – на том, что все же проиграл, хоть победу и отдали ему,

Теперь Рэймонд хочет доказать, что все ошибаются, а Беринчик хочет оппонента, которого знают. Кажется, все сошлось.

Стилистически это замечательный бой. Оба любят драться. Мураталья пытается боксировать с дистанции, но часто срывается в размены. Денис умеет точно то же самое, только из двух стоек и с разным темпом. Украинцу не хватает только удара, который у Реймонда все же имеется.

Мураталья – габаритный, молодой парень. Человек, которого записали в топовые проспекты легкого веса и знают в США. Победы над такими оппонентами могут довести Беринчика до объединения. Даже в бою с Шакуром Стивенсоном.

sport.ua