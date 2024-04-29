Хирн объяснил, при каком условии Уайлдер станет следующим соперником Джошуа

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Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его клиент Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) может подраться с Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 KO), если тот победит Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO).

«Есть два момента: потенциальное освобождение титула IBF и соблазн подраться с Уайлдером. Если Деонтей пройдет Чжана Чжилея, а я верю, что он это сделает, то все снова начнут говорить о поединке Джошуа – Уайлдер. Это однозначно бой, который нравится его превосходительству (речь идет и Турки Аль-Шейхе – прим.). Эй Джей открыт к этому поединку. Конечно же, он хочет опять завоевать титул чемпиона мира, он бы с удовольствием подрался с победителем боя Фьюри – Усик.

В данный момент ничего не решено из-за всех этих предстоящих поединков. Посмотрим, как ляжет карта 18 мая и 1 июня», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой Уайлдер – Чжан состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua