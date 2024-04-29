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Футбол

Хави: Цель Барселоны — финишировать второй в Ла Лиге и попасть в Суперкубок

О победе в чемпионате уже речи не идёт

Хави: Цель Барселоны - финишировать второй в Ла Лиге и попасть в Суперкубок

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Барселоны" Хави обозначил цели команды на оставшуюся часть сезона.

    "Перед нами стоит задача финишировать вторыми (в Ла Лиге — прим.). Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок Испании, и для этого мы должны победить "Валенсию", достигнув минимальной цели — попадания в Лигу чемпионов после вчерашнего поражения от "Атлетика", — сказал Эрнандес.

    Сегодня, 29 апреля, "сине-гранатовые" сыграют против "Валенсии" в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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