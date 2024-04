Наставник Оклахомы Марк Дайно признан лучшим тренером НБА в сезоне-2023/24

Тандер выиграла регулярный чемпионат Западной конференции

Наставник Оклахома Сити Тандер Марк Дайно признан лучшим тренером НБА в сезоне-2023/24.

39-летний Дайно возглавляет Тандер с 2020 года. До этого коуч работал ассистентом главного тренера, а ранее руководил фарм-клубом Оклахома Сити Блю.

Оклахома под руководством Дайно впервые с 2013 года выиграла регулярный чемпионат в Западной конференции. Тандер одержала 57 побед при 25 поражениях.

В первом круге плей-офф Оклахома одержала три победы в трех матчах с Нью-Орлеаном. Подопечные Дайно имеют возможность оформить выход в полуфинал конференции в четвертом матче серии, который пройдет 30 апреля.

Oklahoma City Thunder head coach Mark Daigneault is the recipient of the Red Auerbach Trophy as the 2023-24 NBA Coach of the Year. pic.twitter.com/f0UEJ30QAs

— NBA Communications (@NBAPR) April 28, 2024