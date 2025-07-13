Сине-желтые занимают последнее место в группе С

Сборная Украины U-20 по баскетболу проиграла Бельгии во втором туре Евробаскета-2025 — 55:65.

Большую часть времени на площадке шла равная борьба. Украинцы ушли на большой перерыв с перевесом +1 очко, после третьей четверти в счете было равенство. Бельгийцы показали свою лучшую игру в защите и атаке в последней четверти, что стало решающим фактором в матче.

Самым эффективным игроком в составе сине-желтых стал Даниил Сыпало. Форвард набрал 9 очков, а также добыл 8 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 2 перехвата (РЭ 17).

Сборная Украины занимает последнее место в группе С. Напомним, в первом матче команда Валерия Плеханова проиграла Германии (62:64). Далее сине-желтые встретятся с Италией 14 июля.

Затем украинская сборная сразится с одной из стран квартета D (Франция, Сербия, Словения, Исландия) в рамках 1/8 финала. В случае поражения, команда отправится в отборочные стыки за право сохранить прописку в Дивизионе А.

Евробаскет-2025. Дивизион А. 2-й тур

Украина — Бельгия — 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Украина: Сыпало (9 + 8 подборов + 3 передачи + 2 перехвата + 2 блок-шота), Сушкин (9 + 6 передач), Колаволе (8), Бутко (5 + 3 перехвата), Йяму (2), Кличко (7), Лищина (5), Упырь (5), Романица (2), Лохманчук (2), Кузнецов (1)

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