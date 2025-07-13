Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голую и тот упадет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усику придется вставать с канваса после удара в голову в реванше, он упадет. Да, я действительно думаю, что ему впервые придется вставать с пола. Но несмотря на это Александр все равно выполнит работу и одержит победу», – сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua