Майк ТАЙСОН: «Лучший боец мира не может собрать 5000 болельщиков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легенда мирового бокса Майк Тайсон считает, что современные боксеры не пользуются популярностью:

«Сейчас намного легче из-за технологий. Больше людей может посмотреть как дерется твой боец. Но они не зарабатывают те деньги, которые были в наше время.

Посмотрите на Теренса Кроуфорда. Он лучший боксер мира, но он не может собрать даже 5000 болельщиков. Если хочет быть лучшим – нужно делать больше. Вы должны развлекать, быть восхитительным.

Современные боксеры могут побить кого угодно, но они не могут заработать нормальные деньги и продать много билетов», – разочарован Тайсон.

Тайсон Фьюри считает, что ему не нужно долго готовиться к Усику.

sport.ua