Чемпион мира в четырех дивизионах вернулся на ринг через три года

Getty Images/Global Images Ukraine. Донни Ньетес

10 апреля на арене «Elorde Sports Centre» в городе Паранеке (Филиппины) состоялся вечер бокса, во время которого на ринг вернулся легендарный боксер.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Донни Ньетес (44–2–6, 23 КО) встретился с соотечественником Миллером Алапормину (6–5–2, 4 КО). Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой легендарного «Змея».

Ньетес вернулся на ринг после длительного перерыва, который продолжался почти три года. Филиппинец ранее входил в рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой катьегории.

Донни «Змей» Ньетес (Филиппины) – Миллер Алапормину (Филиппины) – UD 6 (59–55, 59–55, 59–55)

sport.ua