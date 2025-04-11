Ф3: Рафаэль Камара второй раз в сезоне стартует с поула

Лидер чемпионата Рафаэль Камара показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует гонщик Rodin Motorsport Каллум Вуазен.

Как только секундомер начал обратный отсчёт 30-минутной сессии, гонщики сразу выехали на трассу. Проехав по два прогревочных круга, они приступили к быстрым попытками. Первым установил ориентир Роман Билински, проехав круг за 1:52.030 с. Его результат недолго пробыл во главе протокола – большая группа гонщиков проехала свои круги быстрее, и после первой попытки лидером оказался Джеймс Уортон с результатом 1:50.875 с.

После короткой паузы на смену шин гонщики вернулись на вторую попытку за пятнадцать минут до конца сессии. Молодые пилоты вновь проезжали по два прогревочных кругах, после которых начинали атаковать. Большая группа гонщиков сразу улучшила время Уортона, а лидером второй попытки оказался Вуазен – 1:49.882 с.

На решающую, третью попытку, гонщики выехали за шесть минут до конца квалификации. Вуазен смог улучшить своё время, но ещё лучше проехал круг Рафаэль Камара (1:49.214 с) и гарантировал себе поул по итогам второй квалификации сезона.

На третью строчку поднялся Чарли Вурц. Точно такое же время, как и Вурц (1:49.618 с) показал Кристиан Хо, но он проехал свой круг позже, поэтому расположился на четвёртой строчке в протоколе.

Как и на первом этапе сезона в Мельбурне, Рафаэль Камара стартует с поула в воскресной гонке. Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Джошуа Дюфек. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Мартиниус Стенсхорн.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Р.Камара Trident 1’49.214 – 11 2. К.Вуазен Rodin Motorsport 1’49.370 0.156 11 3. Ч.Вурц Trident 1’49.618 0.404 11 4. К.Хо DAMS Lucas Oil 1’49.618 0.404 11 5. Б.дель Пино MP Motorsport 1’49.755 0.541 12 6. Т.Тапонен ART Grand Prix 1’49.762 0.548 11 7. Н.Стромстед Trident 1’49.853 0.639 11 8. Н.Цолов Campos Racing 1’49.898 0.684 11 9. А.Джусти MP Motorsport 1’49.905 0.691 11 10. Ф.Слейтер AIX Racing 1’49.928 0.714 11 11. М.Стенсхорн Hitech TGR 1’49.978 0.764 10 12. Д.Дюфек Hitech TGR 1’50.057 0.843 10 13. Т.Трамниц MP Motorsport 1’50.082 0.868 11 14. Н.Леон Prema Racing 1’50.119 0.905 11 15. Х.Сагрера AIX Racing 1’50.154 0.940 11 16. Б.Бадоер Prema Racing 1’50.171 0.957 11 17. Т.Интрафувасак Campos Racing 1’50.217 1.003 11 18. Л.Шарп Rodin Motorsport 1’50.223 1.009 11 19. Р.Билински Rodin Motorsport 1’50.314 1.100 11 20. Д.Уортон ART Grand Prix 1’50.333 1.119 11 21. М.Боя Campos Racing 1’50.380 1.166 11 22. У.Угочукву Prema Racing 1’50.385 1.171 12 23. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1’50.390 1.176 11 24. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1’50.396 1.182 11 25. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1’50.480 1.266 12 26. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1’50.560 1.346 11 27. Ж.Си Hitech TGR 1’50.583 1.369 10 28. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1’50.624 1.410 11 29. Н.Маринанджели AIX Racing 1’50.769 1.555 11 30. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1’50.793 1.579 10

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