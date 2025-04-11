Ф3: Рафаэль Камара второй раз в сезоне стартует с поула

Лидер чемпионата Рафаэль Камара показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Бахрейне. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует гонщик Rodin Motorsport Каллум Вуазен.
Как только секундомер начал обратный отсчёт 30-минутной сессии, гонщики сразу выехали на трассу. Проехав по два прогревочных круга, они приступили к быстрым попытками. Первым установил ориентир Роман Билински, проехав круг за 1:52.030 с. Его результат недолго пробыл во главе протокола – большая группа гонщиков проехала свои круги быстрее, и после первой попытки лидером оказался Джеймс Уортон с результатом 1:50.875 с.
После короткой паузы на смену шин гонщики вернулись на вторую попытку за пятнадцать минут до конца сессии. Молодые пилоты вновь проезжали по два прогревочных кругах, после которых начинали атаковать. Большая группа гонщиков сразу улучшила время Уортона, а лидером второй попытки оказался Вуазен – 1:49.882 с.
На решающую, третью попытку, гонщики выехали за шесть минут до конца квалификации. Вуазен смог улучшить своё время, но ещё лучше проехал круг Рафаэль Камара (1:49.214 с) и гарантировал себе поул по итогам второй квалификации сезона.
На третью строчку поднялся Чарли Вурц. Точно такое же время, как и Вурц (1:49.618 с) показал Кристиан Хо, но он проехал свой круг позже, поэтому расположился на четвёртой строчке в протоколе.
Как и на первом этапе сезона в Мельбурне, Рафаэль Камара стартует с поула в воскресной гонке. Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Джошуа Дюфек. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Мартиниус Стенсхорн.
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Р.Камара
|Trident
|1’49.214
|–
|11
|2. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1’49.370
|0.156
|11
|3. Ч.Вурц
|Trident
|1’49.618
|0.404
|11
|4. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1’49.618
|0.404
|11
|5. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1’49.755
|0.541
|12
|6. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1’49.762
|0.548
|11
|7. Н.Стромстед
|Trident
|1’49.853
|0.639
|11
|8. Н.Цолов
|Campos Racing
|1’49.898
|0.684
|11
|9. А.Джусти
|MP Motorsport
|1’49.905
|0.691
|11
|10. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|1’49.928
|0.714
|11
|11. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1’49.978
|0.764
|10
|12. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1’50.057
|0.843
|10
|13. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1’50.082
|0.868
|11
|14. Н.Леон
|Prema Racing
|1’50.119
|0.905
|11
|15. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1’50.154
|0.940
|11
|16. Б.Бадоер
|Prema Racing
|1’50.171
|0.957
|11
|17. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1’50.217
|1.003
|11
|18. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1’50.223
|1.009
|11
|19. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1’50.314
|1.100
|11
|20. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1’50.333
|1.119
|11
|21. М.Боя
|Campos Racing
|1’50.380
|1.166
|11
|22. У.Угочукву
|Prema Racing
|1’50.385
|1.171
|12
|23. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1’50.390
|1.176
|11
|24. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1’50.396
|1.182
|11
|25. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1’50.480
|1.266
|12
|26. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1’50.560
|1.346
|11
|27. Ж.Си
|Hitech TGR
|1’50.583
|1.369
|10
|28. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1’50.624
|1.410
|11
|29. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1’50.769
|1.555
|11
|30. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1’50.793
|1.579
|10