До следующего мая в Формуле 1 не будет одиночных этапов

Руководитель команды RB Лоран Мекис обратил внимание, что до мая 2025 года в Формуле 1 не будет одиночных этапов. Все предстоящие в календаре Гран При будут сдвоенными или строенными, а первая отдельностоящая гонка пройдёт в Майами в последний месяц весны следующего года.

Лоран Мекис: «У нас есть несколько рабочих дней до летнего перерыва и после него, а затем предстоит провести 10 заключительных гонок сезона в разных часовых поясах. И все эти этапы будут сдвоенными или строенными. Фактически, следующая одиночная гонка будет только в Майами в начале мая следующего года!

Это доказывает, что Формула 1 пользуется огромной популярностью во всём мире, и мы рады быть частью этого. Однако я не спорю с тем, что рабочий график очень тяжёлый, особенно для механиков».

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