Хюлкенберг: С нетерпением жду продолжения

На тестах в Абу-Даби Нико Хюлкенберг впервые сел за руль Sauber. Он работал с шинами 2025 года, а в качестве молодого пилота в тестах участвовал Габриэль Бортолето, который станет его напарником…

Нико Хюлкенберг (4-й): «Первый день совместной работы получился продуктивным и позитивным. Мы заложили основы на будущее, я получил первое представление о машине. Я с нетерпением жду нового года, чтобы продолжить и по-настоящему погрузиться в работу. Хочу поблагодарить всех за теплый прием!»

Габриэль Бортолето (18-й): «Сегодня я впервые сел за руль в роли основного пилота – это невероятно. День прошёл позитивно, я сосредоточился на том, чтобы адаптироваться к машине, познакомиться с инженерами, механиками, со всеми в команде.

Машины Формулы 1 намного быстрее Формулы 2, они сильно отличаются, и я с нетерпением жду начала этой новой главы. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью этой команды».

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