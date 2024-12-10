«У него это русское... извините, ошибся». Уайт – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании поделился странным мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Уайт снова перепутал национальность Усика, упомянув рф.

«Лучший шанс для Тайсона – это набрать вес и попробовать проводить бой, как с Уалйдером в реванше, или Каннингемом. Тайсону надо драться на передней ноге, на задней у него нет шансов. У Усика замечательный тайминг ударов, концентрация, физика и менталитет, это русское… ой, он украинец, извините, ошибся.

Усик в самые тяжелые моменты первого боя не сдался, он пропустил тяжелые удары, моментально восстановился и начал снова атаковать. Это просто поражало меня», – сказал Уайт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua