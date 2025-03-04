Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Роуч

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) – в ринге сошлись обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис (30–0, 28 КО) из США и его соотечественник Ламонт Роуч (25–1–1, 10 КО). Вечер бокса прошел на арене «Barclays Center» в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Бой завершился ничьей, но многие поклонники бокса считают, что претендента обокрали. В одном из эпизодов Дэвис взял колено, и судья начал считать нокдаун, но быстро передумал. Именно этого балла и не хватило Ламонту для победы.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк в своем заявлении сообщила, что из-за технических проблем во время раунда не было возможности пересмотреть спорную ситуацию, поэтому решение рефери не считать нокдаун оставили в силе:

«Во время раунда, о котором идет речь, после запроса комиссии на видеоповтор возникла техническая проблема, не позволившая получить его в отведенное время для просмотра. Поэтому решение рефери на ринге было принято, и бой продолжился», – идется в заявлении.

«Если вы встанете на колено, а рефери начнет отсчет, это должен быть нокдаун. Если это нокдаун, то я победил», – заявил Роуч после скандального боя.

sport.ua