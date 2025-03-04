Оскар Пиастри: Правила борьбы предельно ясны

В прошлом году в McLaren ввели специальные «правила папайи», оговаривающие использование командной тактики для достижения максимального результата. Гонщик команды Оскар Пиастри считает, что и в этом году серьёзных проблем быть не должно.

Оскар Пиастри: «В начале сезона правила борьбы предельно ясны. Мы с Ландо начинаем сезон с нуля, у нас равные возможности в борьбе за победу. Если к концу сезона разница возрастёт и кому-то из нас понадобится помощь напарника, мы постараемся помочь друг другу, но до этого очень далеко. Я надеюсь, что это вообще никогда не произойдет, ведь каждый из нас нацелен на победы и мечтает о титуле.

В прошлом году было несколько уик-эндов, когда я выступал хуже, чем надеялся. Но я постарался прибавить в стабильности, в умении быстрее адаптироваться по ходу уик-энда. Порой, если уик-энд начинался неудачно, особенно если это был этап с субботним спринтом, мне было сложно вернуться в борьбу. Всё это мы подробно проанализировали минувшей зимой, подумали о том, как добиваться большего.

В конце прошлого сезона я говорил, что хочу поработать над квалификацией. Но, проанализировав множество деталей, я понял, что дело не только в квалификации. Есть некоторые другие моменты, и если я смогу их улучшить, то почувствую уверенность и неудачные уик-энды из прошлого сами собой останутся позади».

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