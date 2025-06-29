Ландо Норрис: Команда добилась идеального результата!

Ландо Норрис выиграл Гран При Австрии, реабилитировавшись за неудачное выступление в Канаде, и сократил отставание от напарника в личном зачёте до 15 очков. Но McLaren добилась идеального результата, ведь гонщики команды в четвёртый раз в сезоне завоевали победный дубль.

Ландо Норрис (1-й): «Трудная была гонка! Пришлось упираться от старта до финиша – это было трудно, было жарко, утомительно, но команда добилась идеального результата. Мы хотели завоевать победный дубль, и мы его снова завоевали, так что я очень доволен!

Отличное у нас получилось соперничество с Оскаром, это точно! Было весело, хотя пришлось выдержать очень сильный прессинг. Но дуэль была захватывающая, так что Оскар молодец. Надеюсь, всем было интересно наблюдать за всем этим со стороны, хотя, разумеется, в кокпите мне пришлось непросто, особенно когда напарник ехал вплотную за мной и мог использовать DRS.

DRS на этой трассе работает очень эффективно, поэтому оторваться от Оскара было непросто, но когда это получилось, мне неплохо удавалось контролировать ситуацию, но он всё-таки ехал очень быстро! В общем, было по-настоящему весело!»

Оскар Пиастри (2-й): «Гонка была жаркая, надеюсь, смотреть её было интересно, потому что за рулём пришлось по-настоящему потрудиться. Я сделал абсолютно всё, что было в моих силах. Вероятно, я мог действовать получше в том эпизоде, когда я на какой-то момент вышел вперёд. Но дуэль получилась неплохая! Временами ситуация была на грани, и вероятно, иногда мы эту грань даже переходили.

Но сложилась гонка хорошо, ведь мы здесь именно для этого: задача в том, чтобы соперничать друг с другом и бороться за победы. Этим мы и занимались, в какие-то моменты я был близок к тому, чтобы опередить напарника, но всё-таки это мне не удалось.

Надо сказать спасибо команде, ведь наша с Ландо борьба шла на впечатляющих скоростях, и у меня просто нет слов, чтобы в достаточной мере поблагодарить McLaren за такую машину. Я думал, что смогу одолеть напарника, но мне не повезло во вчерашней квалификации, когда пришлось прервать быстрый круг из-за жёлтых флагов.

Но темп в этот уик-энд, по-моему, был очень хорошим. Когда мне удавалось держаться за машиной Ландо и использовать DRS, ощущения за рулём вообще были славными. Но после пит-стопа я немного отстал, и отыграться было непросто. Теперь нам предстоит кое-что проанализировать, чтобы понять, можно ли было что-то сделать лучше».

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