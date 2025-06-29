Рейтинг WTA. Швёнтек вернулась в топ-5, Джоинт и Эала обновили свои персональные рекорды

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг



Джессика Пегула, ставшая чемпионкой на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге, осталась на третьей позиции, а Ига Швёнтек, которая проиграла в финале, поднялась на четыре строчки вверх и занимает четвертое место.

Майя Джоинт, чемпионка турнира WTA 250 в Истборне, а также финалистка соревнований Александра Эала, уставили новые достижения в рейтинге, поднявшись на 41-е и 56-е место соответственно.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 30.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11640 очков

2. Коко Гауфф (США) – 7899 очков

3. Джессика Пегула (США) – 6483 очка

4. Ига Швёнтек (Польша) – 4943 очка (+4)

5. Жасмин Паолини (Италия) – 4806 очков (-1)

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 очка (-1)

7. Мирра Андреева (-) – 4743 очка

8. Мэдисон Кис (США) – 4884 очка (-2)

9. Паула Бадоса (Испания) – 3684 очка

10. Эмма Наварро (США) – 3610 очков

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

12. Аманда Анисимова (США)

30. Маккартни Кесслер (США)

34. Ребекка Шрамкова (Словакия)

41. Майя Джоинт (Австралия)

56. Александра Эала (Филиппины)

Чемпионская гонка WTA (на 30.06.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 6615 очков

2. Коко Гауфф (США) – 4599 очков

3. Ига Швёнтек (Польша) – 3983 очка (+1)

4. Мэдисон Кис (США) – 3975 очков (-1)

5. Мирра Андреева (-) – 3594 очка

6. Джессика Пегула (США) – 3290 очков

7. Жасмин Паолини (Италия) – 2666 очков

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2406 очков

9. Элина Свитолина (Украина) – 2241 очко

10. Аманда Анисимова (США) – 2153 очка

> РЕЙТИНГ WTA на 30 июня 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 30 июня 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

btu.org.ua