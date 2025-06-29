Рейтинг WTA. Швёнтек вернулась в топ-5, Джоинт и Эала обновили свои персональные рекорды

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг
Джессика Пегула, ставшая чемпионкой на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге, осталась на третьей позиции, а Ига Швёнтек, которая проиграла в финале, поднялась на четыре строчки вверх и занимает четвертое место.
Майя Джоинт, чемпионка турнира WTA 250 в Истборне, а также финалистка соревнований Александра Эала, уставили новые достижения в рейтинге, поднявшись на 41-е и 56-е место соответственно.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 30.06.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 11640 очков
2. Коко Гауфф (США) – 7899 очков
3. Джессика Пегула (США) – 6483 очка
4. Ига Швёнтек (Польша) – 4943 очка (+4)
5. Жасмин Паолини (Италия) – 4806 очков (-1)
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 очка (-1)
7. Мирра Андреева (-) – 4743 очка
8. Мэдисон Кис (США) – 4884 очка (-2)
9. Паула Бадоса (Испания) – 3684 очка
10. Эмма Наварро (США) – 3610 очков
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
12. Аманда Анисимова (США)
30. Маккартни Кесслер (США)
34. Ребекка Шрамкова (Словакия)
41. Майя Джоинт (Австралия)
56. Александра Эала (Филиппины)
Чемпионская гонка WTA (на 30.06.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 6615 очков
2. Коко Гауфф (США) – 4599 очков
3. Ига Швёнтек (Польша) – 3983 очка (+1)
4. Мэдисон Кис (США) – 3975 очков (-1)
5. Мирра Андреева (-) – 3594 очка
6. Джессика Пегула (США) – 3290 очков
7. Жасмин Паолини (Италия) – 2666 очков
8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2406 очков
9. Элина Свитолина (Украина) – 2241 очко
10. Аманда Анисимова (США) – 2153 очка
> РЕЙТИНГ WTA на 30 июня 2025 года | одиночный разряд
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua