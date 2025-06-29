НХЛ. Сан-Хосе выбрал на драфте игрока из Китая под рекордным номером

НХЛ. Саймон Ванг

Уроженец Пекина защитник Саймон Ванг стал самым высоким выбором на драфте НХЛ из Китая. 17-летний игрок стал первым выбором во втором раунде (№ 33) командой «Сан-Хосе Шаркс».

Ван стал третьим перспективным игроком, родившимся в Китае, выбранным на драфте НХЛ. Защитник Андонг Сонг отправился в «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом раунде (№ 172) в 2015 году, а нападающего Кевина Хе забрал «Виннипег Джетс» в четвертом раунде (№ 109) в 2024 году.

«Это определенно особенное событие. Надеюсь, что я вдохновил многих детей на родине, и, надеюсь, однажды мой рекорд снова будет побит. Кто-то пройдет в первом раунде, может быть, даже в первой десятке. Это, вероятно, конечная цель китайского хоккея, – сказал Ванг.

– Но моя дорога в хоккей только начинается. Я до 14 лет толком не знал эту игру, как правильно играть, поэтому я все еще аутсайдер. Мне необходимо наверстать упущенное, поэтому во мне все еще есть голод, есть стремление становиться лучше каждый день, чтобы догнать ровесников. Вот почему я, вероятно, один из самых уникальных парней в классе драфта прямо сейчас».

В Канаде Ванг выступал последние три сезона. Минувший чемпионат Саймон начинал в «Кинг Ребелиан» (OJHL) и набрал 22 (4+18) очка в 38 играх. Однако в поисках более жесткой конкуренции Саймон подписал контракт с «Ошавой» (OHL) зимой. Оборонец успел сделать две передачи в 32 играх регулярного сезона и три паса в 21 матче плей-офф.

Игрок планирует отыграть еще сезон в OHL, прежде чем поступить в Бостонский университет и в конечном итоге стать профессионалом.

sport.ua