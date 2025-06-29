Клубный ЧМ. Бенфика – Челси 1:4. Видео голов и обзор матча

Еще одним четвертьфиналистом Клубного чемпионата мира стал "Челси". Лондонцы вели 1:0 в матче с "Бенфикой", однако пропустили с пенальти на последних минутах матча.

Впрочем, удаление Престианни помогло команде Марески разгромить соперника в дополнительное время. Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провел весь матч.

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

Стадион: "Бэнк оф Америка" (Шарлотт)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

"Бенфика" – "Челси" 1:4 (после ЭТ)

Голы: Ди Мария (90+5, с пенальти) — Джеймс (64), Нкунку (108), Нету (115), Дьюсбери-Холл (117)

Удаление: Престианни (92)

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