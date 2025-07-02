Звездный новичок Челси поделился эмоциями после трансфера

Новичок лондонского "Челси" Жоау Педру высказался о своем трансфере.

"Все знают, что это великий клуб с большой историей, за который играли раньше и играют сейчас прекрасные футболисты, поэтому я в восторге от этого трансфера. Теперь я — игрок "Челси", и думаю только о победах. В детстве я следил за Английской Премьер-лигой, и "Челси" был клубом, который выигрывал много трофеев, поэтому сейчас мы постараемся выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем".