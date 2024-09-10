Венесуэла – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В Матурине сегодня большой футбол

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Очередной поединок в американском отборочном цикле Мундиаля в рамках 8-го тура. Хозяева занимают 5-ю строчку (9 очков), гости – вторые (14 баллов).

На прошлой неделе Венесуэла потерпела разгромное поражение в Боливии (0:4), а "небесные олимпийцы" в Монтевидео не смогли справиться с Парагваем и нанесли всего один удар в створ (0:0).

Матч начинается в 1:00.

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