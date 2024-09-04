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Футбол

Карвахаль высказался о своем будущем в Реале

Я надеюсь остаться здесь на долго (с)

Карвахаль высказался о своем будущем в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль хочет продолжить карьеру в своем клубе.

    "Я надеюсь остаться здесь на долго. Хотел бы я перейти в MLS после "Реала"? Вполне возможно. Когда я решу покинуть свой клуб, я не собираюсь играть в Европе, и альтернатив станет намного меньше".

    Карвахаль играет за испанский клуб с 2013 года. У защитника контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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    www.ua-football.com

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