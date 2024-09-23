Примера. Бетис — Мальорка 1:2. С развязкой на 94-й минуте

А смотреть было интересно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

"Мальорка" вырвала победу на поле "Бетиса" в последнем матче 6-го тура Ла Лиги.

Два гола были забиты уже на старте. Сперва идеально издали пробил Джованни Ло Чельсо, традиционно показывающий в "Бетисе" свой лучший футбол. За "Мальорку" после качественной работы Ларина ответил голом 36-летний ветеран Дани Родригес.

В дальнейшем на поле больше позиционно атаковали хозяева, у которых парочку шансов упустил активный Витор Роке — Грейф постоянно оказывался удачливее бразильца.

Лучший же шанс "Бетиса" – это проход и удар Абде сразу в две штанги.

Что "Мальорка"? Терпела-терпела, а в середине второго тайма сперва Наварро головой, а затем Дани Родригес ногой в касание могли забивать, но ударили слабо.

"Бетис" это где-то остудило, концовка проходила без штурма, когда на 94-й минуте "Киноварь" заработала угловой. Вроде, ничего такого – стандарты сегодня ни у кого не шли. Тем не менее, в этой, последней попытке, Саму скинул на дальнюю, куда набежал Валери.

"Мальорка" все больше становится "командой Аррасате". Теперь у нее 11 очков, это ТОП-7. У "Бетиса" осталось 8 баллов, он вне ТОП-10.

6-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Мальорка" – 1:2

Голы: Ло Чельсо, 7 — Дани Родригес, 8, Валери, 90+4

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Льоренте, Натан, Рикардо Родригес (Форнальс, 69) — Альтимира (Руибаль, 81), Рока — Авила (Перро, 69), Ло Чельсо, Абде (Хуанми, 81) — Витор Роке (Бакамбу, 69)

"Мальорка": Грейф — Антонио Санчес, Вальент (Копете, 71), Раильо, Мохика — Маскарель, Саму Кошта — Наварро (Чикинью, 76), Дани Родригес (Валери, 76), Дардер (Лато, 87) — Ларин (Абдон, 76)

Предупреждения: Бельерин, 21, Авила, 34, Ло Чельсо, 35 — Дани Родригес, 65, Копете, 81

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