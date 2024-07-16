Connect with us
Футбол

Ноттингем Форест приближается к подписанию защитника из Фиорентины

Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование

Ноттингем Форест приближается к подписанию защитника из Фиорентины

Фото: Manchester United

    • "Ноттингем Форест" близок к завершению сделки о подписании сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины".

    По словам Фабрицио Романо, окончательное предложение английского клуба составляет 12 миллионов фунтов стерлингов, и ожидается, что оно будет принято "Фиорентиной". После того как клубы придут к согласию в деталях договора, футболист пройдет медицинское обследование.

    Миленкович выступает за итальянский клуб с 2017 года. За это время футболист сыграл 264 матча, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis