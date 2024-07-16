Эдриан Ньюи сохранит связь с Red Bull и после отставки

В начале 2025 года Эдриан Ньюи расстанется с Red Bull, о чём было официально объявлено в первый день мая. При этом прославленный конструктор гоночных машин намерен довести до конца свой последний проект – гиперкар RB17, и уже заявил, что продолжит им заниматься и на стадии производства.

Об этом во многом уникальном автомобиле мы достаточно подробно рассказывали, и в том, что на финальной стадии деловых отношений с Red Bull, начавшихся ещё в 2006-м, Ньюи занимается этим особым проектом, пожалуй, есть своя логика.

«Да, получается именно так. Я имею в виду, конечно, что никогда не было специальных намерений, чтобы всё сложилось именно таким образом, – поделился 65-летний инженер в интервью официальному сайту чемпионата. – Когда в начале 2021 года мы занялись проектом этой машины, я вообще не мог представить, что в 2025-м уже не буду работать в команде.

Тем не менее, я продолжу заниматься доводкой RB17 на стадии производства и далее. Я потратил на этот проект очень много личного времени, в том числе работал по вечерам и на выходных днях, стараясь как-то его совмещать с делами Формулы 1. Поэтому, разумеется, хочу довести его до завершения.

Акционеры Red Bull, Кристиан Хорнер и все остальные меня в этом поддерживают, поэтому я по-прежнему буду участвовать в решении каких-то вопросов.

Плюс в том, что мы уже на очень важной стадии проекта RB17 и занимаемся его детальной проработкой. Нам ещё предстоит решить ряд задач, связанных с аэродинамикой, поскольку ещё не все элементы обрели окончательный вид. При этом у нас уже есть представление о том, каким будет график обслуживания такой машины, какими будут затраты на него. В общем, в предстоящие шесть месяцев или даже дольше у нас немало дел.

Но теперь, когда у меня уже нет обязанностей в Формуле 1, я могу полностью сосредоточиться на RB17. И при этом какое-то время смогу посвятить отдыху. Я слишком долго трудился в режиме нон-стоп, поэтому приятно будет сделать небольшой перерыв!..

Период сотрудничества с этой командой был необычайно интересным. До Red Bull я работал в McLaren, и в 2005 году у нас была отличая машина, она выиграла 10 гонок, но я просто чувствовал, что мне необходим новый вызов. Честно говоря, переход в Red Bull был связан с большими карьерными рисками – полагаю, многие тогда думали, что это равносильно самоубийству.

Но это просто была попытка создать команду в надежде, что когда-нибудь она сможет выиграть гонку. Мы никогда не думали, что в конечном итоге добьёмся таких успехов…»

Источник