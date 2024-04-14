Ник Честер: Andretti выйдет на старт в 2026-м

Формула 1 не допустила проект Andretti к участию в чемпионате, но работа продолжается. Недавно мы писали об открытии базы в Сильверстоуне, в интервью Motorsport Week технический директор Ник Честер говорил о стремлении выйти на старт Формулы 1 в 2026 году.

Ник Честер: «Расширяя проект команды Формулы 1, мы искали возможности для роста. Выбранное нами здание в Сильверстоуне отлично подходило на эту роль, и у нас есть дальнейшие планы по расширению.

Проект носит глобальный характер. Нельзя сказать, что он базируется в Сильверстоуне – мы сотрудничаем с General Motors, с базой Andretti в Индианаполисе. Они очень тесно связаны друг с другом. В Andretti Global и General Motors будет налажено производство деталей для машин Формулы 1.

Майкл Андретти всегда считал молодёжные серии лучшим способом привести гонщиков в Формулу 1. Кроме того, это дает возможность обучать инженеров, использовать синергию множества автоспортивных серий, как это уже делает Andretti с Формулой E, Indy и IMSA. Мы думаем о выступлении в Формуле 2 и Формуле 3.

Сейчас на базе в Великобритании работает 80 человек. Со стороны General Motors в проекте 50 человек, и мы активно набираем персонал. Каждую неделю появляются новые сотрудники, мы делаем всё, чтобы в 2026-м вывести машину на старт.

Мы уже сделали прототип и провели краш-тест носового обтекателя. Мы делаем секцию шасси, чтобы провести боковой омологационный тест. В этом году мы собираемся сделать и испытать полный прототип шасси. Мы уже делаем ячейку безопасности, педали, стойки, верхний воздухозаборник, Halo, чтобы они были наготове, когда мы будем подгонять машину под регламент 2026 года».

Источник