Оскар Пиастри: Выигрывать гонки было весело!

В уходящем году Оскар Пиастри одержал свои первые победы в Формуле 1 и доволен тем, что сезон получился настолько успешным…

Оскар Пиастри: «Я надеялся, что мы добьёмся определённых успехов, но думал, что всё ограничится подиумом в некоторых гонках.

В итоге победа пришла гораздо быстрее, чем мы думали. Вероятно, это не стало сюрпризом для Андреа Стеллы и Зака Брауна, но для меня, особенно учитывая, где мы начинали, путь к вершине оказался гораздо более быстрым, чем я думал.

Сражаться в первых рядах и выигрывать гонки было весело! Два года назад я определенно не ждал этого».

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