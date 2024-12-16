«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик – это тот боксер, который постоянно доставляет неприятности. И ему необязательно быть сильным панчером для этого. Многие думают, что Фьюри больше и может легко победить его, но если Тайсон попрется вперед, то его побьют очень сильно. Тайсон попадет во все возможные ловушки. Я не думаю, что Фьюри сможет победить в реванше», – сказал Скотт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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