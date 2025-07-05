Сауль АЛЬВАРЕС: «Кроуфорд сильнее Мейвезера. Но и я стал другим»

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Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес в свое время уступил Флойду Мейвезера, а перед боем с Теренсом Кроуфордом считает, что его будущий соперник сильнее легенды бокса.

«Это будет совсем другой бой. Я думаю, что Кроуфорд сейчас чуть сильнее того Мейвезера. Но я с того времени набрал много опыта, поэтому смогу справиться ним».

«Это будет один лучших боев в истории бокса. Уверен в своей победе», – сказал Альварес.

Поединок пройдет в США 13 сентября.

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sport.ua