Pirelli: Самая быстрая стратегия – один пит-стоп

В Pirelli считают стратегии одного и двух пит-стопов в равной степени эффективными в Сильверстоуне, но многое зависит от погоды…

Марио Изола: «Сильверстоун всегда дарит нам отличное зрелище, и сегодняшний день не стал исключением. Результат квалификации определился только в последние минуты, когда Ферстаппен продемонстрировал своё мастерство и опередил очень сильных соперников. Всё говорит о том, что гонка будет не менее напряженной – сразу шесть гонщиков будут бороться за победу и места на подиуме.

На симуляторе разница между одним или двумя пит-стопами очень невелика, порядка двух-трех секунд. Выбор стратегии будет зависеть в основном от особенностей машины и износа резины. Самый быстрый вариант – один пит-стоп по схеме Medium-Hard со сменой шин между 19 и 25 кругами. Те, кто решится на два пит-стопа, используя те е C2 и C3, должны сначала заехать в боксы между 12 и 18 кругами, а потом между 32 и 38-м.

Во время гонки важно контролировать износ шин и гранулирование, которое мы ждём, если температура будет аналогична сегодняшней – примерно на десять градусов ниже, чем в пятницу.

Все три состава подходят для гонки. Очевидно, что Hard и Medium обеспечат более стабильную работу на длительном отрезке, но иSoft может сыграть свою роль – как на старте, для тех, кто хочет отыграть позиции, так и на финальном этапе.

Следует отметить, что четыре команды – Aston Martin, Williams, Haas и Racing Bulls, оставить только по одному комплекту Hard и Medium для гонки. Это может означать, что они склоняются к стратегии с одним пит-стопом. Но если износ окажется выше, чем они ожидали, или на трассу выйдет автомобиль безопасности, шины Soft могут стать очевидным выбором для этих восьми гонщиков.

Состав C4 продемонстрировал, что на трассе такого типа он способен раскрыть свой потенциал с первой попытки. Время на втором или третьем быстром круге было достаточно приличным, но преимущество новой шины над использованной оказалось значительным».

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