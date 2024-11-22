Колапинто: Я мёрзну, но радует, что машина в порядке!

Франко Колапинто на встрече с болельщиками, проходившей в Лас-Вегасе в фан-зоне Williams, выразил надежду, что оставшиеся гонки сезона сложатся лучше, чем бразильский этап.

Франко Колапинто: «Гран При Лас-Вегаса – одна из тех гонок, в которых мне очень хотелось выступить, и вот теперь я здесь. Правда, в Лас-Вегасе холодно, и я мёрзну, но радует, что наша машина в порядке!

Наши парни на базе команды в Гроуве отлично поработали, готовя машины к этой гонке, и теперь обе FW46 в одинаковой комплектации. В Бразилии техника получила серьёзные повреждения, поэтому специалистам Williams пришлось работать по много часов, чтобы успеть всё сделать вовремя, и мы выйдем на старт в Лас-Вегасе именно благодаря им.

Пока мои дела складываются даже лучше, чем я предполагал, мне удалось заработать очки в паре гонок, но на каждой новой трассе приходится преодолевать новые испытания – в Бразилии было именно так.

Но мы улучшаем качество нашей подготовки, я уже более эффективно взаимодействую с командой и постепенно, шаг за шагом, адаптируюсь к машине, поэтому очень надеюсь, что оставшиеся гонки сложатся для меня более удачно».

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