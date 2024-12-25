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Автоспорт

Рождественская открытка McLaren

Рождественская открытка McLaren

На рождественской открытке McLaren художник изобразил на ёлочной игрушке девять персонажей, почти полное внешнее сходство которых должно, видимо, передавать их общность и командный дух.

Чтобы не добиваться портретного сходства и избежать сомнений, отличить героев можно по инициалам. На первом ряду Оскар Пиастри со снежком и Ландо Норрис с мешком, на втором заметно похудевший Зак Браун. Возможно, художник имел искусственный интеллект и прежде наших героев не видел.

На заднем плане слева гонщики команды Формулы Е – Сэм Бёрд и Тейлор Барнард, а между ними Бьянка Бустаманте из F1 Academy. Справа – Кристиан Лундгард, его напарник по команде Indycar Пато О’Вард и продолжающий бег руководитель команды Андреа Стелла.

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